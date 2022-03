“Canta Comigo 4” estreia na Record TV dia 10 de abril

publicidade

A quarta temporada do programa Canta Comigo estreia na Record TV no domingo, 10 de abril, depois do Hora do Faro. Os fãs de realities musicais podem esperar grandes emoções com os candidatos desta edição que apresentarão um repertório especial.

No Canta Comigo, os competidores têm como objetivo impressionar os 100 jurados da atração. Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos acumula, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho. Os ritmos apresentados podem ser bem variados e o ápice da atração se dá quando todos do júri se levantam e formam uma só voz.

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, apresentado por Rodrigo Faro e produzido pela Endemol Shine Brasil, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.