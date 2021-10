"Canta Comigo Teen 2" tem início neste domingo na Record TV

publicidade

Estreia neste domingo, às 18h, na Record TV, o "Canta Comigo Teen 2", que vai revelar talentos infantojuvenis de todo o Brasil, sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro. O programa contará novamente com um animado júri, composto por 100 artistas, entre atores, apresentadores, cantores, humoristas, influenciadores e preparadores vocais e fonoaudiólogos, entre outros.

Serão 12 episódios, sendo os oito primeiros, da fase de eliminatórias, com 11 participantes se apresentando em cada um. Já no nono episódio, candidatos marcantes recebem uma segunda chance para tentarem se classificar. Depois, duas semifinais vão ao ar, seguidas pela grande final. No total, o repertório conta com 162 músicas. Para se tornarem finalistas, os participantes precisam empolgar o maior número possível de jurados que compõem o painel. Se qualquer um deles gostar do que escuta no palco, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato consegue acumular. Quem conseguir levantar os 100 jurados se classifica diretamente para a semifinal.

Desta vez, subirão ao palco 88 candidatos, selecionados entre 3 mil inscritos, que, além de buscarem um lugar ao sol no meio artístico, concorrerão a R$ 200 mil e a um apartamento, fornecido pela construtora Direcional, patrocinadora da iniciativa, junto com a Genomma Lab, da marca Asepxia. “As crianças não se veem como adversárias. Gosto de sua leveza, sinceridade, mas principalmente da empatia”, diz Faro, que ficou impressionado com a preocupação que tinham umas com as outras, com elogios e palavras de incentivo para quem estava prestes a deixar o programa. Nos bastidores, antes dos pequenos se apresentarem, o papel de Ticiane é tranquilizá-los, antes de encararem os microfones e as câmeras, o que inclui acalmar seus acompanhantes, muitas vezes tão nervosos quanto eles. Nas entrevistas, histórias muitas vezes de superação, como de um menino, na outra temporada, que cantava para sua mãe depressiva. A apresentadora, que começou sua carreira na infância, participou de muitos testes para comerciais e musicais com Rodrigo Faro, com quem teve o grupo Ultraleve.

O público poderá acompanhar vídeos, comentários, fatos novos envolvendo os concorrentes e suas famílias, fotos, entre outros materiais, através das redes sociais da atração, que terá votação final pelo site R7. Segundo o diretor do núcleo de relities da Record, o cuidado com os protocolos da pandemia, que já vinha sendo cumprido no ano passado, segue e foi um desafio em 2021. Elaborados por uma junta médica, incluiu cerca de 2,5 mil testes de Covid-19 para gravação; uso de máscaras; distancimento; e jurados separados por divisórias de acrílico.