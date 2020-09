Cantor Ednardo apresenta melhora de infecção, mas segue internado

publicidade

O cantor e compositor Ednardo, de 75 anos, segue internado, em Fortaleza, no Ceará, se recuperando de uma infecção.

De acordo com a filha do músico, a atriz Joana Limaverde, nesta quarta-feira (2), aos poucos, ele está melhorando.

"Hoje estive com meu pai e a melhora dele acontece cada vez mais plenamente. Pude mostrar algumas mensagens de familiares, amigos e fãs. O que o deixou muito feliz e emocionado. Em breve, ele estará de volta conosco. Mais uma vez: Obrigada, em nome da família, por todas as demonstrações de afeto e carinho", escreveu Joana no Instagram.

Ednardo é responsável por mais de 300 composição e grandes sucessos, como Pavão Mysterioso, Terral e Beira-Mar. O artista começou a carreira no início da década de 1970, na mesma época em que Fagner e Belchior.