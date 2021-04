Cantor lírico Decápolis de Andrade morre aos 77 anos

publicidade

O cantor lírico Decápolis de Andrade morreu nesta quinta-feira, 08, aos 77 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Decápolis estava aposentado, mas durante muitos anos foi ligado à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), onde atuou como professor de canto e de técnica vocal. Voz de destaque no Estado e também reconhecido fora do país, ele se dedicou ao canto lírico e ensinou muitas pessoas.

Diretor artístico e maestro da Ospa, Evandro Matté conta que conheceu Decápolis quando ingressou na Escola da orquestra como aluno de trompete. Ele comenta que Decápolis “provavelmente foi o cantor que mais se apresentou junto da Ospa” e diz que vai lembrar do colega como uma pessoa muito alegre. “Ele era uma pessoa muito querida por todos, só tinha energia boa. Perto do Decápolis a gente se sentia bem”, diz. Matté destaca a paixão de Decápolis pela área do canto. “Ele era apaixonado pelo que fazia e lutou a vida inteira nessa área do mercado lírico que é muito complexa. Batalhou, cantou em muitos lugares e deixa um legado muito legal, que são vários alunos espalhados pelo mundo”, afirma o maestro. O cantor deixa a esposa, Rita de Paoli, e três filhos.

O velório ocorre nesta sexta-feira, até 17h, com posterior cerimônia de cremação, na Capela 3 do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.