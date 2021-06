Cantora Berenice Azambuja morre aos 69 anos em Passo Fundo

publicidade

A cantora Berenice Azambuja morreu nessa quinta-feira aos 69 anos, em Passo Fundo. Segundo informações dos familiares e da Rádio Uirapuru, do município, a causa da morte foi uma parada cardíaca. Ela lutava contra um câncer no pâncreas e estava internada no Hospital São Vicente de Paulo.

O velório começou às 4h desta sexta-feira no Cemitério de Vila Lângaro, município que fica a 40 quilômetros de Passo Fundo. O sepultamento está previsto para as 17h.

Nascida em Porto Alegre em 21 de março de 1952, Berenice tornou-se compositora e instrumentista de destaque em 1980, período em que lançou álbum com a música "É Disso que o Velho Gosta". A artista gravou, entre CDs e discos de vinil, 17 discos e um DVD.

Diagnosticada com Covid-19, Berenice venceu a doença e deixou o hospital de Tapejara no começo de abril. Na ocasião, ainda em cadeira de rodas, saiu da casa de saúde cantando e tocando o seu acordeon.

Durante essa madrugada, o perfil do instagram da cantora compartilhou nos Stories várias mensagens de fãs com fotos ao lado de Berenice.