Caos perfeito, a vida de Neymar

publicidade

Os amantes do esporte em geral e do futebol em particular podem festejar. A partir desta segunda-feira, dia 24, estreia, no streaming da Netflix, a série documental “Neymar: O Caos Perfeito” dirigida pelo norte-americano David Charles Rodrigues. São três episódios de 50 a 60 minutos cada que tratam de apresentar um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr., deixando às claras também algumas das controvérsias de fora dos gramados que envolvem a vida do grande jogador de futebol. Como não poderia deixar de ser, o trabalho audiovisual decidiu resgatar parte importante da história do jogador e acompanhar sua ascensão à fama no Santos Futebol Clube, seus dias de glória no FC Barcelona e as diversas fases pessoais e profissionais com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain.

Para além da bola rolando e do garoto talentosíssimo no universo do futebol, o documentário apresenta também a verdadeira estrutura da máquina de marketing que existe por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai. Para ir compondo os momentos marcantes da vida do astro, surgem na tela depoimentos de jogadores como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho. Estes e outros nomes aparecem como reforço para avaliar o lugar de Neymar na história do esporte. A produção executiva de “Neymar: O Caos Perfeito” é de LeBron James, o ídolo do basquete norte-americano que atua no Los Angeles Lakers, e do empresário americano de marketing esportivo e personalidade da mídia Maverick Carter. Eles são os nomes por trás da marca de “empoderamento esportivo” vencedora do Emmy, a Uninterrupted.

No centro da produção de “Neymar: O Caos Perfeito” estão os bastidores da vida do craque dentro e fora do campo, com detalhes relacionados à sua família, especialmente aqueles que podem ser vistos como problemas entre Neymar e seu pai. Momentos fortes de encontros e desencontros. A produção foi realizada entre 2019 e 2020, durante um ano e meio.

Em se tratando do universo amoroso do atleta, deve ser alvo de vários comentários e análises a ausência de Bruna Marquezine, já que a atriz, ao lado do jogador, formou um dos casais mais comentados da Internet, o que segue acontecendo, mesmo eles não estando mais juntos há quatro anos. Bruna fez parte de sua história, com idas e vindas, do ano de 2012 até 2018. Também pode causar surpresa outro tipo de romance. A influenciadora Bruna Biancardi, apontada como o affair mais recente do cantor desde o ano passado, também está de fora da produção da Netflix. Mas, enquanto alguns detalhes da vida do atleta parecem não interessar ao projeto, a série trata de focar, desde a infância, em outros aspectos pessoais e profissionais a vida do jogador.

Perguntado sobre algumas destas questões, Rodrigues tratou de explicar a ausência de Bruna Marquezine no documentário afirmando que soaria “forçada” a introdução da atriz na trama, como se fosse uma promoção em cima de sua imagem. O diretor afirmou que, para ele, foi muito importante capturar o que o Neymar estava vivenciando no momento presente da produção, e usar elementos daquele ano para poder contar a carreira inteira do atleta. Explicando assim até se entende: naquele momento da vida de Neymar o relacionamento não era algo que fazia parte da narrativa, não produzindo um ponto de partida para ser enganchado na obra. Realmente poderia soar muito forçado e gratuito. Parece não ter sido proposital, ou fruto de algum tipo de restrição, ao contrário do que se especula no outro documentário da Netflix focado na família Zezé de Camargo, em que o outro da dupla de sucesso, Luciano, não aparece em nenhum dos episódios da série. Só mostra que cada caso segue sendo um caso diferente.