Capitólio realiza sessão e debate de filme sobre Adoniran Barbosa

Nesta terça-feira, às 19h30min, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), ocorre a sessão comentada do documentário nacional “Adoniran – Meu Nome é João Rubinato”, de Pedro Serrano.

O diretor conversa sobre a produção com o público após a exibição do filme. O longa acompanha a vida e a obra do músico Adoniran Barbosa (1910 - 1982), considerado o maior nome do samba paulista, autor de sucessos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”. Por meio do acervo pessoal do artista, imagens de arquivo raras e depoimentos de amigos e familiares, o público conhece um artista multifacetado.