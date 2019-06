Carla Diaz interpretará Suzane von Richthofen em filme

publicidade

A atriz Carla Diaz interpretará o papel de Suzane von Richthofen no filme A Menina que Matou os Pais. A informação foi confirmada pelo colunista Hugo Gloss nesta quinta-feira. O longa conta a história do caso de Suzane Von Richthofen, jovem que assassinou os próprios pais em 2002 em São Paulo, com o auxílio de seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos.



O crime chocou o Brasil e o mundo na época. A produção, feita pela Santa Rita Filmes, foi anunciada em julho do ano passado. O lançamento, pela Galeria Distribuidora, está previsto para o primeiro semestre de 2020.



A Menina que Matou Os Pais tem como diretor Maurício Eça, conhecido por ter dirigido os dois filmes que a novela infantil Carrossel ganhou no Brasil. Carla Diaz esteve em recentes novelas da Globo - Espelho da Vida e A Força do Querer. A atriz começou na TV aos quatro anos de idade, em Éramos Seis, do SBT, em 1994.