Carne Doce traz show do álbum "Tônus" para Porto Alegre

publicidade

O grupo goiano Carne Doce sobe pela primeira vez no palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, nesta semana. O casal Salma Jô e Macloys Aquino cantará o repertório do seu terceiro álbum "Tônus" nesta quinta-feira, às 22h.

No set list, os fãs podem esperar os singles mais recentes como "Comida Amarga", "Nova Nova" e "Amor Distrai", além dos sucessos "Artemísia", "Açaí" e "Idéia", retiradas dos outros dois álbuns do grupo.

Formado em Goiânia, pelo casal Salma Jô (vocal) e Macloys Aquino (guitarra), o grupo conquistou o seu espaço no cenário underground ao misturar estilos que vão da MPB ao rock psicodélico.

A dupla ganhou o reforço dos músicos João Victor Santana (guitarra e sintetizadores), Aderson Maia (baixo) e Ricardo Machado (bateria) para a gravação do seu primeiro álbum, autointitulado, em 2014. O segundo álbum chegou em 2016 chamado "Princesa" e abordou temas mais políticos e feministas.

Depois do show em Porto Alegre, o Carne Doce embarcará para a sua primeira turnê pela Europa, com datas em Portugal e no Reino Unido.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Multisom dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, BarraShoppingSul e no Centro Histórico (rua dos Andradas. 1001).

Os bilhetes também estão disponíveis na loja Verse no Centro (rua dos Andradas, 1444) e no Shopping Lindoia.

Os valores são R$ 60 (inteiro), R$ 30 (estudantes e idosos) e R$ 35 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).