Casa da Música realiza segunda edição do Festival Música nas Igrejas

Em novembro, a Casa da Música realiza a segunda edição do Festival Música nas Igrejas. A programação gratuita ocorre entre 6 e 28 de novembro, em 14 igrejas das cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Canoas, Alvorada e Gravataí. Sob curadoria da cantora lírica e diretora da Casa da Música, Ângela Diel , a programação inclui apresentações gratuitas com músicos profissionais e jovens estudantes de destaque na música erudita. Entre os convidados estão Capela Musical São Gregório, Quarteto Casa da Música, Duo Folclore Lírico, Quarteto Ars Antiqua, Quinteto Latino-Americano, Madrigal Nestor Wennholz, Ervino Rieger, Amanda Carpenedo, Gabriel Romano, Raquel Fortes, entre outros, contabilizando mais de 30 atrações.

O projeto tem como propósito oportunizar a circulação de grupos de música de câmara pelo Rio Grande do Sul e promover a formação de novas plateias, democratizando e ampliando o acesso à arte. Além das apresentações musicais, promoverá oficinas e masterclasses e contará com um programa de formação de plateiaspara instituições sociais que tenham interesse em levar seus públicos às apresentações, com disponibilização de transporte. Interessados deverão entrar em contato via e-mail festivalmusicanasigrejas@gmail.com ou pelo telefone (51) 99961-6272 para se inscreverem.

A abertura, neste sábado, às 18h, é na Igreja São Francisco de Assis (Domingos Crescêncio, 567), no bairro Santana, em Porto Alegre. As atrações são: Capela Musical São Gregório, com regência de André Delair e o Duo de Três, composto por Érico Marques (oboé), Dayane Nogueira e Lucas Breyner (piano). As demais apresentações podem ser conferidas no Facebook e Instagram do evento.