A Casa Memória e Cultura Unimed Federação/RS abre as portas, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. A partir das 12h, o público poderá conferir a inauguração com a mostra temporária "Homo Machina nos 500 anos pós Leonardo da Vinci", com criações do médico e artista plástico Paulo Favalli, em homenagem aos 500 anos da morte do renascentista. A entrada é gratuita.

Construída na década de 1930, a casa 263 da rua Santa Terezinha, do bairro Farroupilha, agora é um novo endereço cultural da capital gaúcha. A residência foi transformada com a proposta de preservar a história do cooperativismo médico. A Casa Memória e Cultura conta com uma sala multifuncional, espaço para exposições temporárias, palestras, oficinas e ações educativas.

Segundo o presidente da Unimed Federação/RS, Nilson Luiz May, a abertura da Casa Memória e Cultura significa uma nova etapa e valorização da história da medicina. "Realizamos um processo de pesquisa que exigiu esforço grandioso que resultou na nossa exposição permanente do cooperativismo médico, com documentos, registros, atas e fotos, catalogados de acordo com os processos mais atuais de arquivamento físico e eletrônico. A proposta é que se seja um espaço vivo para memória e para pesquisa”, explicou May.

O horário para visitas mediadas na Casa Memória e Cultura ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.