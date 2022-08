Casamento de Sylvester Stallone teria acabado após briga por cachorro

publicidade

O fim do casamento de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin teria acontecido de forma inusitada. Segundo o site norte-americano TMZ, a separação foi motivada depois de uma briga por cachorro entre o ator e a mulher.

Ainda de acordo com a publicação, Stallone queria ter mais um animal de estimação para proteção da família, mas Jennifer foi contra. A discussão teria sido o pontapé para que outras divergências viessem à tona.

Depois da repercussão da notícia, o astro de Rocky Balboa negou que a briga por cachorro teria sido o motivo do término do casamento: "Nós não terminamos o relacionamento com uma discussão tão trivial".

Jennifer Flavin surpreendeu Stallone ao pedir o divórcio durante uma gravação em Oklahoma, nos Estados Unidos. Antes mesmo de confirmarem o fim do relacionamento, fãs suspeitavam de uam suposta crise, pois Jennifer parou de seguir o então marido nas redes sociais.

Juntos, o ator e a ex-modelo tiveram três filhas, Sophia de 25 anos, Sistine, de 24, e Scarlet, de 20.