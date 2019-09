Castelo de "Downton Abbey" entra em site de reserva de hospedagem

publicidade

Os fãs da série "Downton Abbey" agora têm a oportunidade de "viver como o lord e a lady de uma casa senhorial" e passar uma noite no castelo onde a produção foi filmada. Para marcar o lançamento do filme "Downton Abbey", o conde e a condessa de Carnarvon disponibilizaram sua residência, o Highclere Castle, em Hampshire, no site de reservas do Airbnb.

O anúncio convida duas pessoas para ficarem hospedadas em um dos 300 quartos da casa no dia 26 de novembro e serem "tratadas como realeza". As reservas serão abertas ao meio-dia de 1º de outubro no horário de verão britânico e os candidatos devem ter um registro de boas críticas de suas reservas anteriores no Airbnb.

Os interessados precisam demonstrar que são "apaixonados por Downton Abbey" na mensagem que deve ser incluída na solicitação da reserva. As duas respostas mais criativas serão escolhidas.

Segundo o jornal The Guardian, pelo preço de 150 libras (cerca de R$ 770 na cotação atual), os dois convidados se juntarão ao conde e à condessa para coquetéis à noite no salão, seguidos por um jantar tradicional na sala de jantar e recepcionados pelo mordomo do próprio castelo.

Após o jantar, o café será servido na biblioteca antes de os convidados se retirarem para um dos quartos principais, com banheiro privativo e vista para mais de 400 hectares de área verde. O anúncio indica que o quarto tem secador de cabelo e shampoo, por exemplo, mas Wi-Fi, televisão e ar-condicionado não estão inclusos.

Confira o trailer do filme de "Downton Abbey":