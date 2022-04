Castor, King Jim & Justin fazem show semi-acústico na Bárbaros

publicidade

“Castor, King Jim & Justin” é o show semi-acústico que reunirá pela primeira vez em muitos anos, três amigos que irão tocar e cantar suas canções e clássicos do rock. Castor Daudt, Kim Jim e Justin Vasconcelos irão interpretar Garotos da Rua, DeFalla, Beatles e Rolling Stones, entre outros, neste domingo, a partir das 20h, na Bárbaros Cervejas Especiais (Ramiro Barcelos, 1792).

Além de amigos, os três são parceiros musicais desde o início de suas carreiras, ainda no final dos anos 70. Com os Garotos da Rua e Deffala, foram contratados pela RCA/BMG-Ariola nos anos 1980, integrando a mais famosa seleção de bandas gaúchas que conquistou o resto do país. As duas bandas se mantém até hoje na ativa, com variações nas formações, mas quase sempre mantendo estes integrantes originais. Pela primeira vez em muitos anos o trio vai se reunir, em um show único e raro. Com suas guitarras, violas, sax e vocais, eles animarão a noite, que promete participação especial de famosos músicos gaúchos.

Sobre os participantes:

- Castor Daudt é guitarrista, baterista, cantor e compositor, conhecido por integrar o Defalla e Atahualpa y Us Panquis.

- King Jim é cantor, saxofonista e compositor, conhecido por integrar o Garotos da Rua e Los 3 Plantados, além de participação em diversos projetos com músicos de todo o país.

- Justin Vasconcelos é guitarrista, cantor e compositor, conhecido por integrar os Garotos da Rua e Stoned Immaculate, da época que morou nos EUA.