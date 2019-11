Catherine Deneuve sofre acidente vascular leve

publicidade

Catherine Deneuve, 76 anos, "sofreu um acidente vascular limitado e, portanto, reversível" - divulgou nesta quarta-feira um comunicado da família enviado por sua agente Claire Blondel à AFP. "Felizmente, ela não tem déficit motor e, é claro, deve tirar uma folga", diz a mesma fonte. A estrela está hospitalizada em Paris, acrescentou a família, sem dar mais detalhes.

Deneuve, ícone do cinema francês desde que Luis Buñuel a revelou em 1967 em "A Bela da Tarde", continua com inúmeros projetos após 60 anos de carreira e cerca de 130 filmes em seu currículo. Nos últimos meses, estreou quatro filmes, incluindo "The Truth", do premiado diretor japonês Hirokazu Kore-Eda e que abriu o Festival de Veneza. Atualmente, está rodando fora de Paris o filme "De son vivant", de Emmanuelle Bercot.

Filha de atores, de caráter firme e independente, também representa a elegância francesa e, além de sua carreira cinematográfica, é conhecida por ser a musa do estilista Yves Saint Laurent e por participar regularmente de desfiles de moda em Paris.