CCXP22 encerra edição épica com novidades de grandes players do mercado

publicidade

Centenas de milhares de pessoas viveram o épico durante os quatro dias de CCXP22. Na despedida com o público, neste domingo, dia 4, o maior evento de cultura pop do mundo recebeu grandes astros nos palcos Thunder by Cinemark Club e Omelete by next. No Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, o público aproveitava o último dia do evento para ter certeza que garantiria publicações e ilustrações de seus artistas favoritos e novos talentos. Nos estandes dos estúdios, as grandes filas mostravam que ainda era tempo de aproveitar as ativações de suas franquias favoritas.

Abrindo o Palco Thunder by Cinemark Club, Affonso Solano comandou o papo com John Rhys-Davies, o Gimli da trilogia ‘O Senhor dos Anéis’, e outros personagens icônicos em obras de Peter Jackson. O papo foi descontraído sobre a carreira do ator, que ficou interagindo com o público com discursos motivacionais, frequentemente aplaudido pelas palavras. No painel ainda passaram um trailer do novo Indiana Jones, que conta com a participação do ator, assim como nos filmes anteriores da saga.

Em seguida, a apresentadora Maria Bopp entrou no palco para liderar a conversa com Edgar Vivar, o ilustre Sr Barriga, da série ‘Chaves’. Recebido com muita energia pelo público, Edgar Vivar fez um papo descontraído, celebrando seu legado e trajetória, como se estivesse entre amigos.

O painel de "Teen Wolf", foi apresentado o trailer inédito de ‘Wolf Pack’, a nova série original da Paramount+. Receberam Rodrigo Santoro, que representa o Brasil nesta produção internacional, sua primeira de terror. O filme chega à plataforma no início de 2023. Somando a isso, após seis temporadas, ‘Teen Wolf’ ganha o primeiro longa metragem no Paramount+. O Painel recebeu o elenco do filme, Shelley Hennig e Colton Haynes para conversar sobre o projeto. Por fim, o trailer exclusivo de ‘Teen Wolf: The Movie’, que levou o público à loucura.

Uma das conversas mais aguardadas do dia, ‘Dungeons & Dragons’ iniciou o painel com a apresentação do trailer oficial do filme que levou o público à loucura. Chris Pine, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Justice Smith, Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Jeremy Latcham entraram no palco e foram recebidos com muita euforia pelo público. Após breve conversa com o cast e diretores sobre o filme, apresentaram com exclusividade cenas do filme e um inédito clipe de making-off. Terminaram o painel com uma cena inédita que mostra os personagens de ‘Caverna do Dragão’ no filme, causando muita comoção no público.

Confira no Twitter do evento:

O painel de Dungeons & Dragons tá bem tranquilo 🤯🤯🤯🤯🤯 #CCXP22 pic.twitter.com/Aws4SPipfA — CCXP (@CCXPoficial) December 4, 2022

Participaram do evento estrelas como Keanu Reeves, Jenna Ortega, Noah Centineo, Pedro Pascal, Gwendoline Christie, Chlöe Grace Moretz, Mauricio de Souza, John Rhys-Davies, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kevin Feige, Alexander Ludwing, entre muitos outros.

Veja Também

No painel de “Um Ano Inesquecível” foi anunciado o próximo livro brasileiro que tomará conta das telonas do cinema, com a presença das autoras Bruna Vieira, Thalita Rebouças e Babi Dewet, que contaram as novidades sobre a adaptação. O painel ainda contou com as participações do diretor Lázaro Ramos, a diretora e roteirista Caroline Fioratti e a diretora-assistente Jamile Marinho. Na sequência, o painel da Panini Comics reuniu diversos anúncios para 2023. Após uma inesquecível tarde com a MSP Graphics, o selo anunciou 5 novas graphic novels da Turma da Mônica, edições especiais da Mônica 60 anos e o primeiro volume da 12ª geração da turminha.

Quanto aos conteúdos de mangá do Palco Ultra, foram anunciadas as novidades de Kieta Hatsukoi, Sono Bisque Doll, The Elusive Samurai, Vanitas no Carte, Darwin Jihen e Yofukashi no Uta. Já BRZRKR terá seu terceiro volume lançado em 2023.

Já os fãs de Star Wars podem contar com Darth Vader por Kieron Gillen e mais dois mangás ambientados no universo.