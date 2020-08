Ceumar mostra seu álbum “Espiral” em live

publicidade

A cantora, compositora e instrumentista Ceumar apresenta canções do seu álbum “Espiral” (2019), em live, neste domingo, a partir das 19h, pelo projeto #EmCasaComSesc. Ela também faz um apanhado de seus oito álbuns anteriores. Ao vivo e direto da casa da artista pelo Instagram Sesc Ao Vivo e YouTube Sesc São Paulo.

A mineira coleciona parcerias com grandes nomes, como a poeta Alice Ruiz, o músico Chico César, a cantora Tata Fernandes, o instrumentista Lui Coimbra e o violeiro Paulo Freire. Como compositora, escreveu para a peça teatral do ator Gero Camilo, “Canções de Invento”, que traz referências a violeiros do nordeste como Xangai e Vital Farias e mistura poesia, teatro e música popular.