Chico Buarque lança livro inédito e uma edição comemorativa de “Estorvo” em 22 de outubro

publicidade

Chico Buarque lança o livro inédito “Anos de Chumbo” e uma edição comemorativa de “Estorvo” em 22 de outubro.

“Anos de Chumbo”, reúne oito contos que conduzem o leitor pela sordidez e o patético da condição humana. Com alusões ocasionais à barbárie do presente, o autor ergue um labirinto de surpresas. Já está em pré-venda, conta com 168 páginas, e será editado pela Companhia das Letras.

“Estorvo” foi lançado pela primeira vez em 1991 e ganhou elogios de crítica. A estreia de Chico Buarque no romance foi um acontecimento nas mais diferentes esferas da cultura e deu início à longa carreira literária do escritor. Em 2021, trinta anos depois, a Companhia das Letras relança este que é um de seus maiores sucessos, em uma edição especial com textos de Roberto Schwarz, Sérgio Sant'Anna, Marisa Lajolo e Augusto Massi. Capa de Raul Loureiro.