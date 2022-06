Cia. do Tijolo realiza mostra de repertório

publicidade

A Cia. do Tijolo realiza uma mostra com seu repertório, apresentando espetáculos premiados, no Teatro de Contêiner Mungunzá, em São Paulo e transmissões on-line em seu canal do YouTube. Hoje, às 19h, o grupo realiza transmissão ao vivo de “Cantata Para um Bastidor de Utopias”, vencedor do Prêmio Shell 2014 como Melhores Cenário e Música, e indicado na categoria Direção.

O espetáculo organiza, em torno da figura de Federico Garcia Lorca, uma polifonia sobre os regimes de exceção, os desaparecidos políticos e a reinvenção do mundo a partir da poesia, “engendrando novas possibilidades de interpretação da história, leitura do presente e projeção do futuro”. A saga de Mariana Pineda Muñoz, enforcada aos 26 anos por desafiar o poder do rei espanhol Fernando VII, é a base do musical, com momentos de opressão e utopia, como a Guerra Civil Espanhola, o Golpe Militar no Brasil e a atual conjuntura.

Mariana Pineda foi uma heroína espanhola, no século XIX, denunciada por ter bordado uma bandeira para os liberais. Acusada de pertencer à rede dos conspiradores, foi executada em 1831 e transformou-se em símbolo das lutas por direitos e liberdades em seu país. Em 1925, García Lorca concluiu a peça, que estreou em Barcelona, com cenários e figurinos de Salvador Dalí. O grupo paulista mergulhou na complexidade simbólica das bandeiras e transformou o texto em uma cantata. Nos intervalos e bastidores, os atores conversam, fazem cenas e cantam músicas de resistência, ampliando a discussão referente aos temas do amor, da liberdade e da revolução apresentados. O próximo espetáculo será “Ledores no Breu”, com transmissão ao vivo no dia 13, às 20h, baseado na obra do poeta Zé da Luz e do educador Paulo Freire.