Ciclo abre nesta quarta com Andrew Solomon

publicidade

O escritor norte-americano Andrew Solomon, referência mundial em depressão e saúde mental, abre a temporada 2020 do Fronteiras do Pensamento nesta quarta-feira, às 20h. As inscrições para a conferência, que será em plataforma digital, ainda podem ser feitas no site do Fronteiras. Inscrições realizadas a partir de quinta-feira terão acesso à gravação da conferência de Solomon e poderão acompanhar ao vivo os outros intelectuais participantes até dezembro.



As conferências serão transmitidas ao vivo em língua estrangeira, com tradução simultânea. Os participantes poderão enviar perguntas para os conferencistas durante as apresentações, mantendo assim o contato que já existia na versão presencial, além do streaming ao vivo com possibilidade de reprise. A temporada deste ano conta com nomes como Mia Couto, Jonathan Haidt, Paul Collier, Timothy Snyder, Alain Mabanckou, Fritjof Capra e Isabela Figueiredo. O tema do Fronteiras 2020 é “Reinvenção do Humano”.