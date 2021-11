Cidade gaúcha é cenário de filme sobre judeus refugiados

publicidade

O município de Quatro Irmãos, no norte do Rio Grande do Sul, é reconhecido simbolicamente como a capital brasileira dos judeus e se tornou cenário de um filme que contará a história do Barão Hirsch, considerado o ‘Moisés das Américas’, que salvou milhares de judeus do Holocausto e enviou ao Estado refugiados oriundos da Bessarábia e de todo o Leste Europeu, no século passado.

O filme, que conta com elenco consagrado, já está 45% das cenas captadas. “Iniciamos as gravações em 2019 e mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, seguimos com o trabalho. Já rodamos cenas importantes, como as que retratam a realidade dos campos de concentração”, conta o diretor, Osnei Lima. As filmagens devem ser concluídas nos primeiros meses de 2022 e o lançamento deve ocorrer até o final do próximo ano. “Já recebemos convites para exibição da obra em Israel, Londres e nos Estados Unidos”, destaca Osnei. “Os descendentes dos judeus que foram acolhidos pelo Barão Hirsch se espalharam pelo Estado e pelo Brasil. A história de muitas famílias nem existiria não fosse a iniciativa humanitária deste homem e além do contexto histórico, a filme se torna extremamente relevante especialmente por isso”, afirma Sebastian Watenberg, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), que apoia a iniciativa, totalmente independente, que não dispõe de recursos públicos ou de leis de incentivo e sim de empresas e patrcinadores locais..

O elenco

O projeto promete reunir mais de 1.100 pessoas entre atores e figurantes, com grandes nomes da teledramaturgia brasileira já confirmados, como Reinaldo Gonzaga, que viverá Barão Hirsch, Daniela Albuquerque, Narjara Turetta, Giuseppe Oristanio e Pedro Pauleey. O longa conta com a participação especial do cantor Dalvan, e a canção original (O Lamento de Israel) e trilha sonora está a cargo do cantor e compositor Sérgio Lopes, tido como um dos maiores nomes da música gospel brasileira e latina. Terá ainda a participação especial do único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, Andor Stern, que aos 95 anos, ainda tem gravada em sua memória a vivência no lugar mais obscuro que a história do mundo pode registrar.

Um filme de época

O filme contará parte da trajetória do maior filantropo de todos os tempos. Casado com uma das mulheres mais ricas do mundo, “Maurice Von Hirsch” decide enviar judeus para vários lugares do mundo, inclusive para o Rio Grande do Sul. A história começa há quase 1800 anos A.C. e em seguida parte para 1852 da era atual, na França. Logo, as cenas em terras brasileiras passam para o ano de 1911. Em cena, também partes da segunda Guerra Mundial.