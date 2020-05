Cine África difunde e debate filmes

publicidade

Começa neste mês, a partir do próximo sábado, a Mostra de Cinemas Africanos promove o “Cine África | Em Casa”, encontros virtuais para conversar sobre filmes africanos com convidados de todo o Brasil. Adaptando-se ao formato digital, imperativo em tempos de isolamento social, o projeto apresenta nove sessões (três por mês) em torno de filmes do Senegal, Angola, Nigéria, África do Sul, Mali e Mauritânia. Para participar dos encontros gratuitos, os interessados devem se inscrever em mostradecinemasafricanos.com e aguardar instruções para assistir o filme de cada semana.

A programação foi montada com base em títulos disponíveis em plataformas de streaming como YouTube (um dos títulos está disponível na Netflix), todos legendados em português. Nas datas e horários programados, os participantes acessam o link da reunião virtual que será enviado por e-mail.

“Em tempos de pandemia, decidimos realizar o Cine África | Em Casa, com o objetivo de abrir mais um espaço para diminuir a invisibilidade da cinematografia africana no Brasil”, explica Ana Camila Esteves, uma das organizadoras do evento. No dia 16 de maio, às 16h, será realizado o primeiro encontro para conversar sobre o filme “Mossane” (1996), com direção da cineasta senegalesa Safi Faye, mulher pioneira na realização de longas-metragens no continente africano. A convidada para conduzir o bate-papo com o público é a pesquisadora baiana Evelyn Sacramento, especialista na obra de Faye.

A programação inclui filmes de um dos mais importantes cineastas africanos, o senegalês Ousmane Sembène, além de títulos mais recentes como “Félicité” (2017), de Alain Gomis (Senegal), “Lionheart”(2018), de Genevieve Nnaji (Nigéria) e “Heremakono” (2002), de Abderrahmane Sissako (Mauritânia).

Pesquisadores de quatro estados brasileiros fazem parte da programação: Evelyn Sacramento (BA), Marcio Paim (BA), Renata Dariva (RS), Lecco França (BA), Marina Gonzaga (RJ, residente na França), Janaína Oliveira (RJ), Maíra Zenun (RJ, residente em Portugal), Detoubab Ndiaye (BA), Hannah Serrat (MG). A ideia foi convidar estudiosos que já desenvolvem pesquisas em torno de África e cinemas africanos para enriquecer os debates.

O Cine África é um cineclube que tem como principal objetivo difundir a produção audiovisual realizada no continente africano, aumentando o repertório do público brasileiro sobre essa cinematografia. O projeto surgiu em 2019 dentro da programação do Circuito Saladearte em Salvador (Bahia), vinculado à Mostra de Cinemas Africanos. O projeto é coordenado por Ana Camila Esteves, Jusciele Oliveira e Morgana Gama, três pesquisadoras dos cinemas africanos e residentes em Salvador, que se revezam na curadoria, produção e mediação das conversas.

As sessões serão realizadas sempre aos sábados (os três últimos de cada mês) e sempre às 16h. A programação abrange o período de três meses e pode se estender caso o isolamento social permaneça devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Mais informações podem ser consultadas no site oficial: www.mostradecinemasafricanos.com.