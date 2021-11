Cine Grand Café abre com pré-estreia nacional

publicidade

Instalado no Centro Comercial Nova Olaria (rua Gen. Lima e Silva, 776), o Cine Grand Café abre no espaço onde funcionava o cinema Guion, no bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. A abertura ocorre com uma pré-estreia, nesta quarta-feira, do filme “Deserto Particular”, de Aly Muritiba, às 19h. Na narrativa, Daniel é um policial que viaja em busca de Sara, uma mulher com quem se relaciona virtualmente. O longa-metragem foi exibido no Festival de Veneza deste ano, no qual ganhou o prêmio de público. É o indicado para representar o Brasil na disputa do Oscar de Filme Estrangeiro.

Amanhã, o cinema começa a nova fase, tendo Roger Lerina como programador e mantendo as três salas existentes. “Nossa ideia é de alguma maneira manter o espírito da programação que já é característico do espaço. O Guion, durante 26 anos, exibiu filmes alternativos, de outras cinematografias que não apenas a norte-americana. É um tipo de cinema que temos interesse, além do latino-americana, da Europa e Ásia. Queremos dar um incentivo muito grande à produção brasileira contemporânea”, diz Lerina. Ele ressalta que a curadoria não vai se fechar ao cinema americano, desde que seja de qualidade, como a estreia amanhã de “Casa Gucci”, dirigido por Ridley Scott, superprodução com elenco estelar.

“Outra ênfase que queremos destacar é a abertura para mostras, ciclos e festivais, como o Festival Varilux de Cinema Francês, por duas semanas. Também queremos abrir para pré-estreias, sessões comentadas, debates e lançamentos de livros. Teremos um espaço para exposições de artes visuais. Queremos que o local recupere e amplie a vocação para ser ponto encontro da cultura de Porto Alegre”, explica Lerina.

A primeira exposição a ser aberta será no dia 30 de novembro, com “Múltipla Obra de Zoravia Bettiol”, com curadoria de Ben Berardi. O lugar terá ainda um bistrô conduzido pela chef Claudia Wagner. O nome Cine Gand Café remete ao Grand Café de Paris onde, em 1895, os irmãos Lumière fizeram as primeiras exibições públicas.