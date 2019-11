Cinemateca Capitólio terá sessão acessível de "Benzinho"

publicidade

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro 1085) exibe, neste sábado, o filme "Benzinho", dentro da programação da Sessão Acessível. A sessão ocorre às 14h com entrada gratuita. A bilheteria abre 30 minutos antes da sessão, para distribuição de senhas.

As sessões acessíveis são a exibição de filmes com os recursos de acessibilidade (Libras, audiodescrição e legendas descritivas) abertos. São voltadas ao público específico e a ação amplia a democratização do acesso à Cinemateca garantindo a inclusão de pessoas com deficiências.

Benzinho, dirigido por Gustavo Pizzi, traz a história do primogênito de uma família de classe média que é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe (Karine Teles) em uma espiral de sentimentos, pois, além de ajudar a problemática irmã (Adriana Esteves) a lidar com as instabilidades do marido (Otávio Müller) e se desdobrar para dar atenção aos seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.