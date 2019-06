Cinemateca exibe clássicos do Cinema Novo em Porto Alegre

publicidade

A Cinemateca Capitólio inicia, nesta terça-feira, a mostra "O Fenômeno dos Novos Cinemas" com filmes que transformaram a década de 1960. A programação conta com nomes de diretores de diversos países como o brasileiro Glauber Rocha, o indiano Mrinal Sen, a norte-americana Barbara Rubin e o alemão Alexander Kluge.

A mostra ocorre de terça a domingo no Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico) com sessões às 18h30min e às 20h. O valor do ingresso é de R$ 10, com meia-entrada para estudantes e idosos. O evento segue até 16 de junho.

Filmes de abertura e encerramento

A sessão de abertura ocorre na terça, às 20h, com o filme "As Pequenas Margaridas", da diretora Věra Chytilová, obra que foi carro-chefe da Nouvelle Vague Tcheca. A cineasta a definiu como “uma farsa filosófica feminista.”

Já o encerramento, no dia 16, ficará por conta de "O Demônio das Onze Horas", um dos longas mais celebrados do francês Jean-Luc Godard, seguido de debate com o crítico Enéas de Souza, autor do livro "Trajetórias do Cinema Moderno".

Brasil na tela

O Brasil será retratado na mostra com "Barravento", o primeiro longa de Glauber Rocha, às 18h30min, no sábado, dia 8. Lançado em 1962, o filme conta a história de uma aldeia de pescadores de Xaréu, cujos antepassados vieram da África como escravos, que ainda realizam antigos cultos místicos ligados ao candomblé. A chegada de Firmino, antigo morador que se mudou para Salvador fugindo da pobreza, altera o panorama pacato do local, polarizando tensões.

50 anos

A mostra também marca a celebração do 50º aniversário de três obras-primas vanguardistas realizadas em 1969: "O Chacal de Nahueltoro", filme emblemático do nuevo cine chileno de Miguel Littin, "Mr. Shome", o marco inicial do Cinema Paralelo Indiano, realizado por Mrinal Sen, e "Diário de um Ladrão de Shinjuku", um dos filmes mais radicais de Nagisa Oshima, um dos fundadores da Nouvelle Vague Japonesa. Estas sessões terão entrada franca.

Confira a programação



Terça-feira, 4

20h – "As Pequenas Margaridas"

Quarta-feira, 5

18h30min – "As Pequenas Margaridas"

20h – Filmes de Moustapha Alassane + debate com Pedro Henrique Gomes



Quinta-feira, 6

18h30min – Filmes de Moustapha Alassane

20h – "O Gato no Saco"



Sexta-feira, 7

18h30min – "Despedida de Ontem"

20h – "A Cor da Romã"



Sábado, 8

18h30min – "Barravento"

20h – "Memórias do Subdesenvolvimento"



Domingo, 9

18h30min – "Despedida de Ontem"

20h – "A Solidão do Corredor de Fundo"



Terça-feira, 11

18h30min – "Despedida de Ontem"

20h – "Memórias do Subdesenvolvimento"

Quarta-feira, 12

18h30min – "O Demônio das Onze Horas"

20h30min – "O Chacal de Nahueltoro"



Quinta-feira, 13

18h – "A Solidão do Corredor de Fundo"

20h – "Mr. Shome"



Sexta-feira, 14

18h – "A Cor da Romã"

20h – Projeto Raros Especial: "Diário de um Ladrão Shinjuku"



Sábado, 15

18h – "O Evangelho Segundo São Mateus"

21h – "Natal na Terra"



Domingo, 16

18h – "O Demônio das Onze Horas" + debate com Enéas de Souza