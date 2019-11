Cinemateca Paulo Amorim exibe maratona "O Senhor dos Anéis"

publicidade

A Cinemateca Paulo Amorim exibe, neste final de semana, a maratona da saga "O Senhor dos Anéis", na Casa de Cultura Mario Quintana. As sessões ocorrem de sexta-feira a domingo, sempre às 19h, na sala Norberto Lubisco. Os ingressos custam R$ 7.

A programação ocorre em paralelo à 65ª Feira do Livro de Porto Alegre com obras audiovisuais inspiradas em livros marcantes. "O Senhor dos Anéis" foi escrito por J. R.R. Tolkien entre 1937 e 1949, com muitas partes criadas durante a Segunda Guerra Mundial, e dividida em três volumes: "A Sociedade do Anel" (1954), "As Duas Torres" (1954) e "O Retorno do Rei" (1955). A saga é uma continuação de "O Hobbit" (1937).

A maratona exibirá a trilogia na ordem: "A Sociedade do Anel" na sexta-feira, "As Duas Torres" no sábado e o domingo encerra com "O Retorno do Rei". No cinema, "O Senhor dos Anéis" foi dirigida por Peter Jackson e reuniu grande elenco com nomes como de Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Christopher Lee e Liv Tyler.