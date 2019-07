Cinemateca promove sessão acessível com animação "Historietas Assombradas"

publicidade

A Cinemateca Capitólio promove, neste sábado, duas atividades especiais. A primeira ocorre pela manhã com a masterclass Produção Criativa em Cinema, ministrada pelo produtor Rodrigo Teixeira, da RT Features. Na tarde, será exibida a animação "Historietas Assombradas" como parte da programação acessível organizada pela casa.

A masterclass ocorre das 9h às 12h com Teixeira apresentando os segredos por trás dos seus filmes de sucesso. Ele também irá contar os principais aprendizados e desafios da sua carreira como produtor de cinema e curador. As inscrições já estão esgotadas.

Já "Historietas Assombradas" é a quarta das dez sessões acessíveis que ocorrem até novembro no Capitólio. Com entrada gratuita, o filme será exibido às 14h e conta com interpretação em Libras feita pela Ovni Acessibilidade Universal, parceira cultural do projeto. A bilheteria abre 30 minutos antes da sessão, para distribuição de senhas.

Na animação, Pepe mora com sua avó, uma bruxa fazedora de poções, desde que era um bebê. Após descobrir que seus pais estão vivos, decide sair em busca deles, mas acaba atraindo a atenção de Edmundo, um vilão que precisa de Pepe para alcançar a imortalidade.

“As masterclasses ampliam a atuação da Cinemateca como espaço de fruição e reflexão do cinema ao trazer profissionais diretamente envolvidos na concepção e na realização de filmes numa possibilidade muito rica de troca com o público e em especial com estudantes e profissionais de cinema de Porto Alegre", disse Andreia Vigo, diretora da Cinemateca.

"Estamos também muito felizes com a realização da programação acessível que garante a democratização do acesso e a inclusão de pessoas com deficiências visuais e auditivas à programação da Cinemateca”, completou.

Confira o trailer: