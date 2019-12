Cinemateca realiza mostra com clássicos de Hollywood

publicidade

A Cinemateca Capitólio realiza, a partir desta terça-feira, a mostra "1939 - O Ano de Ouro de Hollywood" com doze clássicos lançados no ano que marcou a era dourada do cinema norte-americano. Os ingressos para as sessões custam R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meia-entrada). A bilheteria abre 30 minutos de casa sessão.

A seleção apresenta obras eternas da história do cinema como "E o Vento Levou" e "O Mágico de Oz", dirigidos por Victor Fleming; "A Mulher Faz o Homem", de Frank Capra; "O Morro dos Ventos Uivantes", de William Wyler e outras obras de nomes como Howard Hawks, Raoul Walsh e Ernst Lubitsch.

A programação dialoga com a exposição "A Era do Ouro do Cinema: anos 30 e 40", com curadoria de Alice Trusz, que segue em exibição na galeria da Cinemateca até o dia 20.

Confira a programação

Terça-feira, 10

14h – "Ninotchka"

16h – "...E o Vento Levou"

20h – "O Morro dos Ventos Uivantes"

Quarta-feira, 11

14h – "Heróis Esquecidos"

16h – "O Mágico de Oz"

18h – "O Filho de Frankenstein"

20h – Sessão Abraccine: "Miragem "+ "Animal Direto"

Quinta-feira, 12

14h – "O Morro dos Ventos Uivantes"

16h – "A Cidade dos Piratas"

17h30min – "A Mulher Faz o Homem"

20h – "Diante dos Meus Olhos"



Sexta-feira, 13

14h – "A Mocidade de Lincoln"

16h – "A Cidade dos Piratas"

17h30min – "Paraíso Infernal"

20h – "Diante dos Meus Olhos"



Sábado, 14

14h – "Heróis Esquecidos"

16h – "A Cidade dos Piratas"

17h30min – "O Corcunda de Notre Dame"

20h – "Diante dos Meus Olhos" + debate com André Felix

Domingo, 15

14h – "Ninotchka"

16h – "A Cidade dos Piratas"

17h30 – "A Mulher Faz o Homem"

20h – "Diante dos Meus Olhos"

Terça-feira, 17

14h – "O Corcunda de Notre Dame"

16h – "A Cidade dos Piratas"

17h30min – "No Tempo das Diligências"

20h – "Diante dos Meus Olhos"



Quarta-feira, 18

14h – "Ao Rufar dos Tambores"

16h – "Diante dos Meus Olhos"

18h – Mostra Unisinos de Cinema

20h – Mostra Unisinos de Cinema

Quinta-feira, 19

14h – "O Corcunda do Notre Dame"

16h – "O Mágico de Oz"

18h – Mostra Unisinos de Cinema

20h – Mostra Unisinos de Cinema



Sexta-feira, 20

14h – "O Morro dos Ventos Uivantes"

16h – "Heróis Esquecidos"

18h – "O Filho de Frankenstein"

20h – Projeto Raros



Sábado, 21

14h – "O Filho de Frankenstein"

16h – "...E O Vento Levou"

20h – "Paraíso Infernal"



Domingo, 22

14h – "No Tempo das Diligências"

16h – "A Mocidade de Lincoln"

18h – "Ao Rufar dos Tambores"

20h – Sessão especial de encerramento do ano