Cinemateca realiza sessão especial com debate do filme "Castanha"

publicidade

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) realiza, no dia 28 de novembro, às 19h30min, uma sessão especial em comemoração aos cinco anos do lançamento do filme "Castanha". O evento ainda contará com um bate-papo com o ator João Carlos Castanha e Davi Pretto, diretor do longa.

A venda antecipada dos ingressos teve início nesta terça-feira no site Sympla. Toda renda arrecadada da bilheteria será destinada para o tratamento e recuperação do ator que este ano enfrentou uma doença no pulmão e passou dias internado na UTI. Os bilhetes custam R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (meia-entrada). O evento ainda dispõe da opção "Não vou no filme, mas quero doar" no valor de R$ 10.

No filme, João Carlos Castanha tem 52 anos e é ator. Também trabalha na noite como transformista em baladas gays. Vive com a mãe septuagenária, Celina, no subúrbio de Porto Alegre. Solitário, doente e confuso, aos poucos ele deixa de discernir realidade e ficção.

Confira o trailer