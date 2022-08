Cinepsiquiatria de agosto exibe o filme “Um Herói”

publicidade

A 42ª edição do Cinepsiquiatria, programação mensal do GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping, terá a exibição do filme “Um Herói”, neste sábado, dia 13, às 10h30min. Na sequência ocorrerá um debate sobre a obra com psiquiatras convidados pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Os ingressos estão disponíveis no site www.gnccinemas.com.br, com descontos de 50% para todos os públicos.

Dirigido pelo celebrado cineasta iraniano Asghar Farhadi, o filme conta a história de Rahim, que está na prisão devido a uma dívida que não conseguiu pagar. Durante uma licença de dois dias, ele tenta convencer o seu credor a retirar a queixa contra o pagamento de parte da quantia, mas as coisas não correm de acordo com seu plano. Vencedor do Grand Prix no Festival de Cannes de 2021, “Um Herói” toca em questões importantes como liberdade, família, dignidade e escolhas.

De volta à grade cultural da capital gaúcha desde março, o Cinepsiquiatria tem o intuito de proporcionar uma série de debates para desmistificar o tratamento psiquiátrico ao público em geral, abordando aspectos psicológicos dos filmes escolhidos e a relação com o dia a dia das pessoas.