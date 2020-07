Circo Híbrido encerra neste domingo a Mostra de Inverno 2020 – Janelas

publicidade

No último dia da Mostra de Inverno 2020 – edição Janelas – do Circo Híbrido, as atrações são “Liberdade Engaiolada”, “O Pequeno Circo da Nossa Casa” e “Etiqueta Para o Fim do Mundo”. A entrada é gratuita ou mediante contribuição espontânea para a manutenção do espaço cultural, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Os vídeo-danças serão exibidos às 20h, pelo Instagram@circohibrido.

"Liberdade Engaiolada" é uma dança-reflexão sobre como o isolamento em nossos lares nos faz sentir pássaros engaiolados. Como a necessidade de se expressar é pungente, dançamos esse sentimento, através de um processo de criação coletiva. Os corpos e mentes inquietos das dançarinas lhes impelem a experimentar novas formas de dar asas à liberdade, mesmo com a circulação no espaço urbano limitada por uma pandemia. A concepção e orientação cênica são de Raquel Braun.

Em formato de recorte, "O Pequeno Circo da Nossa Casa" dá um gostinho do tanto que se dança junto, se cria, brinca, faz acrobacia e se diverte muito no nosso circo, sempre, onde quer que ele aconteça. A concepção e orientação cênica são de Agatha Andriola.

"Etiqueta para o Fim do Mundo" é um vídeo-dança repleto de grandes amplitudes corporais em pequenos espaços. Íntimos lugares que são reocupados, habitados, corpos adaptando-se para seguir, moldando-se, crescendo e criando boas maneiras que são todas, pra se dançar o caos e temperar a travessia. A concepção e orientação cênica: são deAgatha Andriola.