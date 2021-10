Circuito Orelhas promove edição 2021/2022 com shows em cinco cidades do RS

publicidade

O Circuito Orelhas promove a edição 2021/2022 com shows em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Uruguaiana e Pelotas. A circulação contará com performances de Tássia Reis, Filipe Catto, Brisa Flow, Jup do Bairro e Marina Sena.

“A ideia é aproveitar a construção do projeto até aqui, fortalecendo a imagem do Circuito Orelhas em Porto Alegre e capilarizando recursos e experiências para reconectar artistas e produtores do interior com o cenário nacional, em um recorte onde a música autoral brasileira, a diversidade e a fraternidade estarão em foco”, declaram os criadores do Circuito Orelhas Bruno Melo, Diego Groisman e Miriane Brock.

No total serão 20 shows com cinco artistas nacionais e 15 locais, cinco palestras e 10 mentorias. Além de serem acompanhadas presencialmente pelos artistas selecionados, as palestras e mentorias serão online, democratizando o conhecimento para mais interessados, assim como os melhores momentos das performances, levando o trabalho dos artistas das cinco regiões do RS para todo país.

Em 2022, estão programadas as atividades presenciais: em cada um dos municípios está previsto um show de artista nacional, três showcases de grupos locais e uma palestra. As atividades presenciais seguirão os protocolos sanitários vigentes.

Tássia Reis se apresenta em Porto Alegre (13 de janeiro), Filipe Catto participa em Santa Maria (21 de janeiro), Brisa Flow é a atração de Caxias do Sul (28 de janeiro), Jup do Bairro fará performance em Uruguaiana (11 de fevereiro) e Marina Sena encerra a circulação com show para o público de Pelotas no dia 18. Além dos espetáculos, os integrantes dos showcases também assistem palestras com os artistas visitantes, que abordarão livremente aspectos relacionados às suas carreiras e o desenvolvimento para alcançar reconhecimento no mercado profissional.

Encerrando a programação, o Circuito Orelhas lançará um festival online com os melhores momentos da programação.

Editais para contratação de equipes e artistas está aberto até 25 de outubro

Os editais de contratação de equipe técnica e seleção de atrações artísticas nos cinco municípios ocorre através de inscrição de formulário pelo link https://linklist.bio/circuitoorelhas até 25 de outubro. Os inscritos serão avaliados pelas produtoras culturais Alice Castiel e Mauryani Oliveira, que integram a equipe de seleção, além dos criadores do Circuito Orelhas. Os selecionados serão divulgados no dia 10 de novembro pelas redes sociais do projeto.

Para acompanhar as novidades ver a conta do Circuito Orelhas no Instagram.