Clássicos de Lupicínio Rodrigues pela voz de Ayrton Montarroyos

publicidade

O álbum digital "Lupicínio Rodrigues, Entre Dores e Amores" , do cantor pernambucano Ayrton Montarroyos, celebra a obra do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (16 de setembro de 1914 - 27 de agosto de 1974), no mês que marca os 47 anos de sua morte. No repertório, clássicos como “Loucura”, “Nervos de Aço”, “Ela disse-me assim”, “Nunca” e “Esses moços”. O violão é de João Camarero.

Ayrton Montarroyos conta que conhecia de ouvir todas as canções de Lupicínio Rodrigues, pois está sempre em contato com a obra de diversos compositores. “Mas conhecer de ouvir é que nem só olhar, não significa lembrança. Tive que me apressar em aprendê-las, as canções, muitas das quais jamais havia cantado sequer no meu cotidiano”, confessa.

Nas plataformas já podem ser conferidas interpretações para Cartola, Chico Buarque, João Gilberto, Elizeth Cardoso e Aldir Blanc. Responsável pela concepção/direção do projeto, Thiago Marques escolheu os temas junto com Ayrton e também com o público, que sugeriu compositores específicos. “O Ayrton, apesar de jovem, tem um público que gosta da música brasileira tradicional e dos grandes compositores. São leituras que trazem o frescor de um cantor de vinte poucos anos para músicas de décadas passadas”, define.

A cada álbum, Ayrton Montarroyos é acompanhado pelos maiores violonistas do Brasil: Edmilson Capelupi, João Camarero e Cainã Cavalcanti. Até outubro, a gravadora Biscoito Fino editará cinco álbuns reunindo canções apresentadas nas lives de Montarroyos.