Cláudia Sperb celebra 30 anos de arte com mostra

Uma das mais importantes artistas visuais contemporâneas do Rio Grande do Sul marca seus 30 de carreira, com uma exposição na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), seguindo todos os protocolos sanitários. Cláudia Sperb mostra uma seleção de 35 obras em xilogravura de diferentes fases criativas, com abertura nesta quinta-feira. A visitação segue até 23 de maio, de terças a sextas, das 10 às 18h, e sábados e domingos, das 10 às 19h. As obras também estarão reproduzidas no site e redes sociais da Fundação Ecarta.

Cláudia Sperb tem uma trajetória destacada com exposições em diversos países e importantes premiações. Reside em Morro Reuter, em seu atelier-parque Caminho das Serpentes Encantadas, cercada por uma vasta obra em diferentes técnicas desde a xilogravura, sua principal produção, como mosaicos de grandes proporções e formas, cerâmica e outras técnicas.

O atelier-parque atrai visitantes de várias partes do mundo, pela magnitude da expressão artística em toda a área, mesclando as intervenções de arte em meio ao mato nativo e à ampla vista para o Vale do Sinos.

Foram destacados nomes do cenário cultural para proceder a uma leitura textual sobre a obra da artista. Nesta edição são ao todo 19 escritores, músicos, jornalistas, artistas plásticos e cineastas, como Alice Urbin, Arlete Santarosa, Armindo Trevisan, Cíntia Moscovich, Edgar Mai, Gal Opido, Helena Thonnigs, Isabela Schiaffino Sperotto, Jards Macalé, Marcelo Delacroix, Maria Tomaselli, Maristela Salvatori, Rejane Zilles, Renata Rubim, Romero de Andrade Lima, Rubem Grillo, Vagner Cunha, e Walter Karwatzki e Carlos Urbim (in memorian).

A mostra também integra o calendário comemorativo dos 16 anos da Fundação Ecarta.

Três décadas de intensa produção

Artista plástica e professora de artes, Cláudia Sperb nasceu em Novo Hamburgo (1965), é formada em artes plásticas pela Feevale, com várias especializações em artes visuais e história da arte, no Brasil e exterior.

Cursou cerâmica em Valência (Espanha), realizou viagens de estudo a Índia, quando passou a se dedicar à gravura, especialmente a xilogravura. Residiu e trabalhou em São Paulo e já expôs em diversos Museus no país. Também deixou sua destacada marca em mosaicos com a temática relativa a serpentes na área externa do Instituto Butantã, onde sua arte também pode ser apreciadas.

No exterior, participou de exposições coletivas na Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, China, Cuba, Japão, Egito, Estados Unidos, França, Polônia e Portugal. Possui obras em acervos públicos e privados no Egito, Argentina (Buenos Aires), Índia (Calcutá) e Polônia (Biala).

Recebeu o prêmio Açorianos de Artes Plásticas - Destaque Gravura/2006; prêmio Exposição, 16.º Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal de Porto Alegre; prêmio Aquisição - Salão de Arte do Pará/2004.

Jards Macalé (Músico):

"Sou músico e, para mim, Claudia em seu trabalho plástico, é uma grande musicista. Cada obra dela eu traduzo em som para meus olhos. Vejo/Ouço seus materiais. Suas gravuras, quadros, esculturas, me levam a um universo imerso em imagens fantásticas. Amo a imaginação de Cláudia. Ela é a cobra, cavalo e as borboletas que tanto amo".