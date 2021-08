Clint Eastwood, aos 90 anos, volta a ser um cowboy

publicidade

“Cry Macho: o caminho para redenção” é um filme dirigido e estrelado pelo lendário Clint Eastwood. A Warner Bros. divulgou as primeiras fotos, o pôster e o trailer legendado nesta sexta-feira. A data de estreia no Brasil será no dia 16 de setembro.

O longa-metragem é baseado no livro homônimo de 1975, escrito por N. Richard Nash. A trama gira em torno de um ex-astro de rodeio e criador de cavalos que aceita o pedido de trazer o filho de um amigo de volta para casa. Atravessando a zona rural do México em seu caminho de volta para o Texas, a dupla enfrenta uma jornada desafiadora, recheada de humor e reflexões sobre a vida. O que é ser homem é a questão pertinente do filme.

Quem é fã de Clint Eastwood já está acostumado com o ritmo de seus filmes. Assim como em “A Mula” (2018), em “Cry Macho” a narrativa é lenta, mas consolida sua mensagem sobre a passagem do tempo em vários sentidos.

O roteiro foi escrito por Nick Schenk e o elenco ainda inclui Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola, Natalia Traven e o adolescente Eduardo Minett.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kN3Am38GWHo