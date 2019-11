Clive Owen será Bill Clinton na 3ª temporada de "American Crime Story"

publicidade

O ator Clive Owen vai interpretar o ex-presidente norte-americano Bill Clinton na terceira temporada de "American Crime Story", segundo informou o site Deadline.

A próxima temporada vai abordar o processo de impeachment contra Clinton entre 1998 e 1999 e será baseado no best-seller "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President", de Jeffrey Toobin. A série ainda contará com Monica Lewinsky como uma das produtoras.

Além de Owen, o elenco ainda terá a atriz Beanie Feldstein como Monica Lewinsky, Sarah Paulson será Linda Tripp e Annaleigh Ashford atuará como Paula Jones. O trio foram as personagens principais do escândalo que quase tirou o democrata da presidência.

O papel de Hillary Clinton, esposa do ex-presidente, ainda não teve atriz confirmada.

American Crime Story já retratou outros dois casos americanos famosos: julgamento de O.J Simpson e o assassinato do estilista Gianni Versace.