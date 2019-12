Coletânea com 36 autores discute acontecimentos mais recentes da política brasileira

publicidade

O livro “Fake Fiction – Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade” é primeiro título da editora Dublinense a ser lançado por meio de um financiamento coletivo na plataforma Catarse. Organizado por Julia Dantas e Rodrigo Rosp, é uma coletânea com 36 autores discutindo a política recente no país e vislumbrando possíveis futuros, com alguns absurdos reais e outros apenas imaginados.

Entre os autores estão Adriana Lisboa, Carlos André Moreira, Carlos Eduardo Pereira, Claudia Nina, Clarice Müller, Itamar Vieira Júnior, Luisa Geisler, Taiasmin Ohnmacht e Vitor Necchi. Os textos foram organizados em uma linha de tempo, que começa nas manifestações de 2013, passa pelo impeachment, pelo pré e pelo pós-eleições, envereda pelos dias do governo atual e imagina o que pode acontecer no Brasil dos próximos anos.

É um livro para marcar posição, explica a escritora Julia Dantas, uma das organizadoras da coletânea. “Uma tentativa de ficar pé e dizer que não importa quantos decretos visem à censura, o retrocesso e a violência, aqui nessas páginas nós não vamos recuar nem um centímetro no pensamento, na arte e na cultura”. E a própria descrição do projeto evidencia esta vontade: “é papel da literatura ser um espaço de reflexão, resistência e tentativa de restabelecer no mundo algum senso de comunidade”, aponta o documento.

O financiamento faz ainda uma homenagem a grandes figuras históricas dos movimentos sociais brasileiros, batizando cada opção de apoio com o nome de uma personalidade, como Olga Benário, Chico Mendes, Vladimir Herzog, Dandara, Paulo Freire e Marielle Franco.

No total, são 17 modalidades de financiamento e as recompensas, além do exemplar do livro, incluem ecobags, adesivos, participação em lista exclusiva de novidades, outros títulos da editora e até um kit antiódio, com livros com temáticas humanistas. É possível também fazer a doação de 20 exemplares do Fake Fiction para escolas e bibliotecas públicas. Para cadastrar seu apoio, basta ir em catarse.me/fakefiction.