Coletivo Flamenco RS apresenta ‘Fueguitos’

Pela primeira vez, dez núcleos de dança flamenca do Rio Grande do Sul reúnem mais de 30 artistas e técnicos para a concretização de um movimento artístico inédito. O primeiro resultado do coletivo Flamenco RS é o espetáculo “Fueguitos”, a ser apresentado hoje e amanhã Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75).

“Fueguitos” tem como pano de fundo o contexto de pandemia, a reflexão sobre a espécie humana e a sua capacidade de reinvenção. A linha artística condutora está baseada em dois poemas, "Un mar de fueguitos", de Eduardo Galeano, e "Traduzir-se", de Ferreira Gullar, por onde transitarão as ações coreográficas, as paisagens musicais e os ambientes visuais - em formato híbrido de apresentação (palco e audiovisual) - numa criação inédita, inspirada na experiência atual e nas trajetórias de cada grupo.

Nesse histórico movimento, participa do Coletivo Flamenco RS: Alumbra España, Tablado Andaluz, Companhia Sílvia Canarim - Flamenco e Contemporaneidade, Cadica Danças e Ritmos, Del Puerto, Zahara, Flamenco y Castañuelas Robinson Gambarra, Grazi Silveira Dança Flamenca (Canoas), La Serrana Flamenco Del Sur (Caxias do Sul) e Campana Flamenca (Novo Hamburgo). A trilha sonora será executada ao vivo. Hoje e amanhã, a exibição será em formato híbrido - ou seja, com transmissão on-line ao vivo do Teatro do CHC Santa Casa e com presença de público. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, nas modalidades presencial e on-line.