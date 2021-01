Comédia estrelada por Cleo Pires, Fábio Júnior e Fiuk

publicidade

Ontem, domingo, 17, as filmagens da comédia ​“Me Tira da Mira” chegaram ao fim no Rio de Janeiro. Protagonizado e produzido por Cleo Pires, o longa marca sua primeira vez contracenando ao lado da família - o pai, Fábio Júnior, e o irmão Fiuk -, no cinema.

O elenco conta também com Vera Fischer, Viih Tube, Gkay, Mel Maia, Kaysar Dadour, Cris Vianna, Sérgio Guizé, Silvero Pereira, Júlia Rabello e Bruna Ciocca. Com direção de Hsu Chien (‘Ninguém Entra, Ninguém Sai’) e roteiro assinado por Claudio Simões, Beatriz Raddhour, Diego Timbó, Regiana Antonini e Junior Provesi, ​“Me Tira da Mira” está previsto para chegar aos cinemas nacionais no segundo semestre de 2021, com distribuição da Imagem Filmes.

“Eu estava com muita saudade de estar num set e esse projeto tem um gosto ainda mais especial. Além de estar atuando, que é algo que amo fazer, eu também estou produzindo o meu primeiro longa. Em meio a uma pandemia, foi tudo muito difícil, mas seguimos todos os protocolos de segurança necessários. Fizemos uma força-tarefa e todo mundo que estava aqui precisava estar 100% envolvido para dar certo, e deu certo. Eu fiquei apaixonada pelo Hsu, esse filme não seria a mesma coisa sem ele”, comenta Cleo.

Pela primeira vez, a preparação foi feita on-line. Toda a leitura de roteiro e discussão de figurino e maquiagem foram feitas remotamente. A parte do elenco se conhecer presencialmente só aconteceu no primeiro dia de filmagem. Todos os ensaios aconteceram com máscaras, que só eram tiradas na hora da filmagem.

No longa, Roberta (Cleo) é uma funcionária dedicada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que se infiltra como agente secreta na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). Durante a investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que acabou de ser “cancelada” na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), que está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para isso, ela vai contar com o apoio de Isabela (Bruna Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma dupla divertida e implacável.