Comédia “TOC” destaca os encontros em nossas vidas

Quatro personagens com diferentes tipos de transtornos e paranoias encontram-se numa sessão de terapia. Enquanto esperam a chegada do famoso Dr. Clóvis Schwartzmann , que promete resolver todos os seus problemas, compartilham suas vidas e desenvolvem uma estranha e hilária relação. Este é o mote de “TOC, uma Comédia Obsessiva Compulsiva”, escrita por Artur José Pinto e dirigida por Lutti Pereira, que faz temporada no Teatro Ciee (Dom Pedro II, 861), sextas e sábados, às 21h, até o dia 21 de maio.

“É impressionante o que as pessoas conseguem, juntas, quando olham de verdade umas para outras”, afirma o autor sobre o espetáculo, que fala de saúde mental e emocional e enfatiza o poder dos encontros na vida das pessoas. No elenco, Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinicius Petry.