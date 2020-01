Comédias garantem boas risadas hoje no Porto Verão Alegre

publicidade

O Porto Verão Alegre, com as suas atrações, garante boas risadas para o começo da semana. Somente nesta terça-feira poderão ser conferidas seis comédias. O “Programa do Guri” ganha apresentação hoje, às 21h, no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5311), com o humorista Jair Kobe. Em formato de programa de auditório, com brincadeiras, músicas e muita interação com a plateia, o Guri de Uruguaiana se transforma em um apresentador de TV, e o Licurgo em um assistente de palco.

Também em formato de programa de auditório, no Bar do Nito (Lucas de Oliveira, 105), às 20h, Madame Loulou traz esquetes cômicos e convidados especiais, com mescla de teatro, música ao vivo e dança. Com Néstor Monasterio, Heloísa Palaoro, Evelise Waschburger e Fernando Waschburger.

Já o ator e comediante Cris Pereira estará hoje, às 20h30min, no Comedy Club (Rua 24 de Outubro, 1454), como o seu stand up “Meu Nome Não é Jorge”. Cris sobe aos palcos de “cara limpa” para contar suas próprias histórias e também traz à tona todo período onde seu personagem mais famoso − Jorge da Borracharia − acabou virando quase uma segunda identidade.

No Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307) por sua vez, hoje e quarta, às 21h, “Não Se Mata Pintassilgo” reúne cenas e monólogos que transitam entre a comédia e o drama. São 17 atores e atrizes em cena representando situações corriqueiras do mundo e, também, reflexões particulares sobre esse mesmo mundo, além de memórias, confissões e depoimentos. Com autoria e direção de Patsy Cecato.

Culto à Beleza

No Teatro da Santa Casa (Independência, 75), “O Feio”, com sessões de hoje a quinta, às 21h, é uma comédia do dramaturgo alemão Marius Von Mayenburg. A obra se propõe a refletir sobre o culto à beleza e à autenticidade na sociedade de consumo. Privado do sucesso profissional por ser feio, Lette encontra na cirurgia plástica a solução para ascender socialmente. Uma sequência de fatos, porém, o deixa perdido em indagações acerca de sua própria identidade. A direção é de Mirah Laline. Fazem parte da atração os atores Danuta Zaghetto, Marcelo Mertins, Paulo Roberto Farias e Rossendo Rodrigues.

Humor e improviso

Já na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), também de hoje a quinta, às 20h, “Sobe pro Play” é um show de improviso e comédia, construído a partir de jogos teatrais de improvisação. Os jogadores atores recebem sugestões da plateia para iniciarem as cenas: lugares, palavras, personagens e frases. Um espetáculo que nunca se repete, já que a conexão com o público é essencial para que todos se divirtam e que novas cenas possam acontecer. Integram a atração: Eduardo Mendonça, Erick Clepton de Oliveira, Juliana Brondani e Lucas Sampaio. Os ingressos para todas as atrações estão disponíveis no site do Porto Verão Alegre.