Com 'Power Couple', audiência da Record TV tem alta de até 71%

publicidade

A 5ª temporada do Power Couple Brasil, reality show apresentado por Adriane Galisteu, fez a audiência da Record TV disparar 41%, no comparativo com o período de janeiro a abril deste ano, na mesma faixa de horário.

A média passou de 4,4 pontos para 6,2 pontos, garantindo a vice-liderança isolada. O share também teve um crescimento, e atingiu 54%: foi de 7,9% para 12,2%.

Os dados são consolidados Kantar IBOPE Grande SP e considera a média geral do programa desde sua estreia, em 9 de maio, até o episódio desta quarta-feira, dia 26 de maio.

A atração é exibida de segunda a sábado. A audiência também cresceu, considerando-se o dia de exibição do reality show, que se manteve firme na segunda colocação isolada.

Às segundas-feiras, quando acontece a prova dos homens ou das mulheres, a média foi de 6,5 pontos, contra 3,8 pontos entre janeiro e abril deste ano, ou seja, um aumento de 71%.

Nas terças-feiras, o crescimento na audiência foi de 41%, passando de 4,3 pontos para 6 pontos de média. Neste dia, é exibida mais uma prova dos homens ou das mulheres.

Às quartas-feiras, quando ocorre a prova dos casais e a formação, ao vivo, da DR da semana, a audiência disparou 30%, passando de 4,9 pontos de média, de janeiro a abril, para 6,4 pontos de média.

Às quintas-feiras, em noite de eliminação, a média passou 4,3 pontos para 6,8 pontos de média, um aumento de 58%.

Às sextas-feiras, com a repercussão da DR, a audiência saltou de 4,8 pontos para 7,1 pontos de média, um salto de 49%.

Aos sábados, com a exibição dos momentos marcantes da festa na mansão Power, a emissora manteve a audiência com 5 pontos de média e passou a consolidar a vice-liderança no horário.

Painel Nacional de Televisão

Além da Grande São Paulo, o Power Couple Brasil também garantiu crescimento na audiência do PNT (Painel Nacional de Televisão).

A média geral do programa, de segunda a sábado, registrou 5,5 pontos de média, um aumento de 35%, quando comparada com o período de janeiro a abril, quando marcou 4 pontos de média. O share também subiu: de 7,9% para 11,4%, um crescimento de 45%. A emissora também passou a ser vice-líder absoluta.

Houve também aumento na audiência a cada dia de exibição do reality show.

Em todos os dias, a atração comandada por Adriane Galisteu ficou na vice-liderança isolada no Mercado Nacional.

Às segundas-feiras, passou de 3,4 pontos para 5,5 pontos de média: aumento de 65%;

Às terças-feiras, um salto de 4,3 pontos para 5,1 pontos: crescimento de 17%;

Às quartas-feiras, pulou de 4,3 pontos para 5,3 pontos de média: um aumento de 25%;

Às quintas-feiras, passou de 3,8 pontos de média para 6 pontos: mais 58%;

Às sextas-feiras, foi de 4,7 pontos para 6,4 pontos de média: subiu 39%;

E aos sábados, de 4,4 pontos, subiu para 5 pontos: salto de 13%.

Power Couple Brasil, com exibição de segunda a sábado, a partir das 22h45, é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.