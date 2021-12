Começa a venda de ingressos do Porto Verão Alegre

publicidade

Após ter sido realizado on-line e no inverno em 2021, o Porto Verão Alegre volta a ocupar os palcos da cidade, de 13 de janeiro a 19 de fevereiro, com o slogan “Bem-Vindo de Volta”. A novidade da próxima edição é que não haverá pontos de venda físicos, nem nas bilheterias dos teatros. Desta forma, não serão praticados preços diferentes pela compra antecipada ou na hora. A venda dos ingressos inicia hoje, pelo site www.portoveraoalegre.com.br.

“Nos últimos dois anos, passamos por momentos desafiadores. O Porto Verão Alegre precisou se adaptar a uma nova realidade. Em 2022, somos outros, mas a essência é a mesma: voltamos aos palcos, aos teatros, às ruas e às telas. E estamos muito felizes em dizer que estamos de volta”, celebram os organizadores, Rogério Beretta e Zé Victor Castiel. Realizado pela Mezanino Produções, o festival contará com 64 atrações, incluindo 12 estreias e uma programação musical com mais de 20 shows, muitos deles inéditos. Os espetáculos acontecerão em nove espaços da capital gaúcha: Casa de Espetáculos, Foyer Multipalco do Theatro São Pedro, Instituto Ling, Centro Histórico-Cultural Santa Casa, Sala Carlos Carvalho e Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mario Quintana, Teatro de Arena, Teatro Ciee e Teatro do Bourboun Country.

São novidades na 23ª edição do PVA: “As Malcriadas Senhoras”, “A Última Cartada”, “Extimidades”, “I See – Eu Vejo sua Mente”, “Leonel”, Luana Pacheco Trio, “Mientras La Noche Cae”, “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”, “Os Novos Causos do Guri de Uruguaiana Pós Covid”, “Pessoa Absurda - Um espetáculo Solo de Regius Brandão”, “Sobrevida” e “Standupretto – Sobrevive aos anos 80!”. Também na agenda, o “Cenasig”, tradicional espaço de debate proporcionado pela parceria entre a Sigmund Freud Associação Psicanalítica e o Porto Verão Alegre. Serão duas sessões com programação diferente cada uma. Como resolução da organização do evento, será cobrado o passaporte vacinal em todos os locais.