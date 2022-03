Começa 'Adentro - Mostra Interiorana do Cinema Gaúcho'

publicidade

A segunda edição da "Adentro - Mostra Interiorana do Cinema Gaúcho" começa neste sábado, 19h, na Praça Massimiliano Cremonese, no município de Santa Tereza, na Serra Gaúcha. Em caso de chuva, a exibição acontecerá no Clube Santa Tereza.

O evento itinerante reúne três longas e três curtas da recente safra de produções feitas no Rio Grande do Sul. Doze cidades de diferentes regiões gaúchas vão receber a atração em sessões gratuitas ao ar livre e em outros espaços. Também estão previstos debates com os realizadores e exibições para escolas. A programação completa pode ser conferida no site fb.me/mostra.adentro.

Após a passagem por Santa Tereza, a programação prossegue nos próximos dias em Cruzeiro do Sul (6), Barra do Ribeiro (9), Pinheiro Machado (10), Mostardas (12), Riozinho (13), Pontão (17), Tiradentes do Sul (18), Porto Xavier (19), Barra do Quaraí (24), Mata (26) e Sobradinho (27). Realização da Ea Ea Apepê, a mostra tem curadoria e direção geral do cineasta Henrique Lahude. O financiamento é do Sistema Pró-Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), através do edital SEDAC 12/2019 - FAC Movimento.

A seleção de longas-metragens inclui títulos aclamados da cinematografia gaúcha recente: a comédia dramática "Aos Olhos de Ernesto" (2018), de Ana Luiza Azevedo, a fantasia adolescente "Os Dragões" (2021), de Gustavo Spolidoro, e o documentário "Portuñol" (2020), de Thais Fernandes. A programação de curtas traz os documentários "Construção" (2020), de Leonardo da Rosa, e "Ver a vista" (2020), de Daniel Candido de Bem, e "Letícia, Monte Bonito, 04" (2020), ficção de Julia Regis.

"Este ano, a mostra ganha um formato itinerante por cidades de até 15 mil habitantes, para transformar praças e outros espaços públicos em cinemas ao ar livre", promete Lahude. Cada programa da mostra reúne um curta e um longa que serão exibidos em cada cidade. "A proposta também abrange diálogos com escolas públicas locais e disponibiliza acesso às obras cinematográficas com o acompanhamento de um material didático para mediação em sala de aula", complementa.