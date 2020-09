Começa nova edição do ‘Festival Arte como Respiro’

publicidade

A série de histórias infantis “Histórias de Pijama”, do grupo Associação Varanda Cultural, do Rio Grande do Sul, integra a programação do Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas, que o Itaú Cultural apresenta de hoje a domingo, no site da instituição: www.itaucultural.org.br.

Com sessões em todos os dias às 20h, este segundo recorte de espetáculos do mês aborda memórias e lança o olhar ao ambiente externo, tendo grupos que trabalham em linguagens de dança, circo ou teatro. As reflexões sobre as consequências físicas e emocionais do atual momento de pandemia, assim como questões raciais e sociais, continuam em pauta nos espetáculos para adultos desta nova série de apresentações no Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas.

Nesta quarta-feira, a videoperformance cearense “Desabituar” abre a programação, questionando o que o mobiliza as pessoas diante das incertezas com a pandemia. No trabalho, os artistas Edmar Cândido e Eric Vinicius, do coletivo Fuzuê, partem dos seus processos criativos para ressignificar a relação com a casa, onde vivenciam suas habilidades acrobáticas. Ainda esta noite, cena de dança “Por Aqui”, do Coletive Umdenós, do Pará, e dois espetáculos teatrais com artistas de São Paulo, “Querida Mamãe, de Dora por Sara” e “Michel III”.

As sessões infantis serão no sábado e no domingo, às 15h. Grupos apresentarão performances, marcando presença com apresentações de números tradicionais e também servindo de base para a realização de espetáculos curtos. A temática, na maioria, aborda questões como relações sociais nestes tempos de distanciamento, memórias e questões raciais. Os espetáculos ficam disponíveis por 24 horas para serem assistidos virtualmente.

A série do grupo gaúcho que será exibida no domingo é composta por cinco pequenas histórias sobre amor, trabalho e crítica social, com atividades lúdicas. “Histórias de Pijama” conta com a atuação da atriz e bonequeira Cristiane de Freitas e do bonequeiro e dramaturgo César Cougo Camargo. Este grupo representa o Rio Grande do Sul na programação, que contempla 34 espetáculos, de grupos oriundos de 12 estados brasileiros, por meio do edital de emergência para o setor cultural lançado pela instituição.