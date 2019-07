Comediante Bruna Louise recebe convidadas para show em Porto Alegre

publicidade

A comediante Bruna Louise chega na capital gaúcha para uma noite dedicada às mulheres humoristas no Porto Alegre Comedy Club (Pátio 54, rua 24 de outubro, 1454), neste sábado, às 21h.

Além de Bruna, estarão no palco as comediantes Eva Mansk, Ursa Malgarizi e Camila Rodrigues, que comandarão o espetáculo “Vem te Rindo”, peça fixa da casa aos sábados. Os ingressos estão à venda na bilheteria do local.

Bruna Louise faz teatro desde 2001, mas desistiu de realizar peças sérias e resolveu apostar no stand up. Ela já realizou turnês nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e participou de shows como "Comédia Ao Vivo", "3tosterona" e "Comédia em Pé". Em 2015, ela rodou o País ao lado da atriz e influenciadora digital Kéfera com a peça "Deixa Eu Te Contar".

O Porto Alegre Comedy Club abriu as portas em junho para receber shows de humor na capital gaúcha. Em julho, o local já tem shows confirmados de Thiago Ventura, Cris Pereira, Nando Viana, Afonso Padilha, Bruna Louise, Nego Di, entre outros.