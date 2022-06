Comoção no Reino Unido após a morte de Deborah James, estrela da luta contra o câncer

publicidade

Seu rosto sorridente e magro ocupa a primeira página dos jornais britânicos nesta quarta-feira (29): Deborah James, uma estrela do câncer que conseguiu arrecadar milhões de libras para pesquisas antes de sua morte, comove o Reino Unido.

A britânica de 40 anos, conhecida como "Bowel Babe" no Instagram, onde era seguida por um milhão de pessoas, anunciou em meados de maio que estava em cuidados paliativos. Durante meses, Deborah James contou sua luta diária contra o câncer colorretal na rede social.

Nesta terça-feira, morreu "pacificamente", anunciou sua família no Instagram.

"Estamos imensamente orgulhosos dela, de seu trabalho e de seu compromisso militante para captar fundos e de seus esforços infinitos para sensibilizar sobre o câncer", acrescentaram seus familiares.

Sua morte provocou reações comoventes nas redes sociais, onde os internautas elogiaram sua "coragem", "determinação" e o "incrível legado" deixado por Deborah James.

"Sem ela, acho que eu não estaria aqui hoje", afirmou à BBC Teresa Whitfield, diagnosticada com um câncer colorretal após ter ouvido Deborah James explicar seus sintomas. "Devemos continuar" com sua campanha, afirmou Whitfield, agora em recuperação.

Desde que foi diagnosticada em 2016, Deborah James, ex-diretora adjunta de escola, ficou conhecida ao apresentar o podcast da BBC "You, Me And The Big C" (Você, eu e o câncer, em tradução livre), muito popular no Reino Unido. Também escreveu um livro sobre sua doença.

Deborah James, mãe de dois meninos de 12 e 14 anos, estabeleceu como objetivo arrecadar 250.000 libras antes de morrer. Desde o lançamento em maio de sua campanha, que viralizou nas redes sociais, ela multiplicou este objetivo, tendo arrecadado 7 milhões de libras para a pesquisa.