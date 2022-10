Composições de Arthur Barbosa ganham destaque em recital gratuito

publicidade

Neste sábado, 1º de outubro, às 11h, como parte da série Concertos Capitólio, acontece a apresentação de obras do compositor Arthur Barbosa, que serão tocadas pelo quinteto Armonial Ensemble (violinos I e II, viola, violoncelo e contrabaixo). Natural de Fortaleza, Arthur é violinista da Ospa desde 1998 e regente da Ospa Jovem desde 2014, além de manter uma carreira como compositor. Suas obras têm sido estreadas e executadas no Brasil e em vários outros países. O recital, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085), no Centro Histórico de Porto Alegre.

Arthur Barbosa

Nascido em 1965, é envolvido com música desde os dez anos de idade e começou a compor aos 14. Suas obras têm sido executadas em mais de 15 países, incluindo cinco estreias mundiais. Desde 2003, tem sido compositor residente em vários festivais internacionais.

Paralelamente à carreira de músico, procurou ter aulas de regência com aclamados professores, como Eleazar de Carvalho, em 1989, num festival internacional realizado na Paraíba. Começou a reger na Argentina, país no qual viveu por quase seis anos, quando era responsável pela Orquesta Juvenil de San Luis. Tem atuado com frequência como regente de orquestras juvenis, como o Projeto Guri (SP), Instituto Baccarelli (SP), Projeto Música Para Todos (PI), Projeto de Cordas da UFC (CE), entre outros. Em 2013 foi chamado para ser um dos nove regentes brasileiros que seguiram, a convite do Ministério da Cultura (MinC), para uma missão na Venezuela – país com grande experiência na formação juvenil de músicos de orquestra, famoso pelo projeto “El Sistema”, criado há 40 anos, sendo uma referência mundial.



Atuou constantemente como regente do “Cortinas Líricas” ou concertos com cantores solistas. É compositor de duas óperas e três musicais infantis, peças nas quais atuou como regente ou diretor musical. Tem regido orquestras no Brasil, EUA e Europa, como a Osba (Bahia), Filarmônica de Granada (Espanha), OSPB (Paraíba), Terra Symphony Orchestra (Nova York), Ospa (Porto Alegre), Camerata Antiqua (Paraná), Orquestra Heliópolis (São Paulo), entre outras. Desde 2012 ocupa o cargo de Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Eleazar de Carvalho, em Fortaleza (CE), e desde 2014 é regente da Ospa Jovem, em Porto Alegre, além de regente associado da Terra Symphony Orchestra, em Nova York (EUA).



Ajudou a fundar diversos projetos e orquestras juvenis, como o Projeto Sinos A Corda – Unisinos (RS), Centro de Formación Orquestal (San Luis, Argentina), Projeto Ospa Jovem, nos quais exerceu toda sua vasta experiência em conduzir projetos que tratam da inclusão através da música e da musicalização de jovens, além da formação de orquestras juvenis. Em 2015, foi nomeado pelo MinC como um dos três membros da bancada de música da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, para o biênio 2015/2016.