Compositor mexicano Armando Manzanero morre por covid-19

O compositor mexicano Armando Manzanero, ícone do bolero, faleceu aos 86 anos, nesta segunda-feira (28), no hospital onde se encontrava internado por covid-19 em estado grave - anunciou o presidente Andrés Manuel López Obrador.

"É algo muito triste, Don Armando Manzanero, um grande compositor, do melhor do país, além de um homem sensível também no social. Lamento muito seu falecimento", disse o presidente, em sua habitual entrevista coletiva matinal.