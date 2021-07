Concerto apresenta sucessos de Astor Piazzolla e Manuel de Falla

publicidade

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) apresenta um concerto repleto de músicas consagradas de Astor Piazzolla. Será a segunda homenagem da OSPA ao centenário do compositor, que teve algumas peças interpretadas no dia 3 de julho, com grande procura de público. Desta vez, a pianista Dunia Elias e o bandoneonista Carlitos Magallanes se juntam à orquestra, sob regência de Evandro Matté. A apresentação é neste sábado, às 17h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e público presencial limitado a 15% da capacidade da Sala de Concertos da Casa da OSPA.

No programa do concerto estão obras marcantes que aliam tango à música de concerto, como “Adiós Nonino”, escrita por Piazzolla para o seu pai, duas das famosas quatro estações portenhas, “Primavera Porteña” e “Invierno Porteño”, além de “Lo que Vendrá”, “Libertango” e “Oblivion”. “Considero Piazzolla um dos grandes gênios da música mundial. Era um compositor inquieto, que buscava muita informação, revolucionou uma música voltada para dança com novos elementos, além de ser um instrumentista virtuoso”, opina Evandro Matté, adiantando que em dezembro a OSPA voltará a homenagear o compositor argentino.

Os dois solistas, Carlitos Magallanes (bandoneón) e Dunia Elias (pianista), têm uma parceria afinada ao longo de anos no grupo Tango’s Show, que também conta com o contrabaixista da OSPA Antônio Guaracy Guimarães. “Tocamos juntos há muito tempo”, conta Dunia, “fui pegando a linguagem do tango, que é algo complexo porque existe a questão ‘extra piano’, ou seja, é preciso tocar piano com o sotaque do tango”. A dupla também toca com a orquestra a milonga “Nocturna”, escrita por outra grande referência da música argentina, Julián Plaza (1928 – 2003).

Completa o repertório um clássico de Manuel de Falla, considerado o maior compositor espanhol do início do século XX. Assim como Piazzolla, De Falla levou para a música de concerto elementos da música popular de seu país natal – no seu caso, a Espanha. A OSPA apresentará a versão suíte para o balé “El Amor Brujo”, obra que inspirou o filme homônimo do diretor espanhol Carlos Saura, com coreografia de Antonio Gades. Composto especialmente para a bailaora Pastora Imperio, em 1914, o balé traz elementos da música folclórica da Andaluzia para contar a lenda de um fantasma ciumento que assombra a sua amada, a jovem cigana Candelas, e tenta impedir que ela corresponda a um novo amor.

Visita segura - Em acordo com as orientações do Governo do Estado do RS referentes à pandemia da Covid-19, o concerto seguirá os seguintes protocolos de segurança: ocupação de 15% da capacidade da Casa da OSPA, disponibilização de álcool gel aos visitantes, uso obrigatório da máscara, medição de temperatura na entrada, distanciamento social nos espaços de passagem e na ocupação das poltronas da Sala de Concerto. Também é possível acompanhar os concertos da OSPA gratuitamente e ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa.